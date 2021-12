Ilja Gort is vorig jaar getrouwd met Caroline d'Hollosy, vertelt de zeventigjarige schrijver en wijnmaker in een interview met De Telegraaf. Het was de bedoeling om het huwelijk groots te vieren in Frankrijk, maar wegens de coronamaatregelen hebben ze toch gekozen voor een kleinere ceremonie in Amersfoort.

"We zijn vorig jaar gewoon keihard getrouwd. In het geheim", vertelt Gort, die zijn partner in zijn boeken altijd 'wijnboerenminnares' noemt.

"De bedoeling was om een groot feest op het kasteel te geven, met honderd man, lange tafels, een gebraden os aan het spit en spuitende champagne. Maar ja, dat ging allemaal niet door."

In plaats daarvan kozen Gort en d'Hollosy voor een kleinere bruiloft in Amersfoort. "Dat was ook hartstikke lief en geweldig."

De wijn- en programmamaker was eerder getrouwd en eigenlijk niet van plan om nogmaals in het huwelijk te treden. "Maar ik zat op een gegeven moment naar haar te kijken en ik dacht: pf, wat is het toch een fantastische, lieve, mooie, intelligente en sexy vrouw. Laten we nou niet stom doen en blijven hangen in ooit genomen beslissingen. Nu ben ik dus, opnieuw, een getrouwde man."

In het gesprek laat Gort ook weten dat zijn 31-jarige zoon Klaas nu zijn wijnbedrijf in Zuid-Frankrijk leidt. De Gort over de Grens-presentator zal zich vooral bezighouden met het maken van een nieuw televisieprogramma en het schrijven van romans. "Het werd gewoon te veel om alles te combineren."