De relatie die Ben Affleck en Jennifer Lopez in april een nieuw leven inbliezen, is volgens de 49-jarige acteur iets waarvoor hij enorm dankbaar is. Wat er nou uiteindelijk voor zorgde dat de voormalig geliefden weer bij elkaar kwamen wilde hij nog niet vertellen, zo meldt WSJ Magazine.

"Dat is een mooi verhaal, heel mooi. Voor mij was het in elk geval prachtig. En het is ook op een hele fijne manier gegaan allemaal. Misschien dat ik het ooit deel door erover te schrijven," aldus Affleck.

De acteur, die langere tijd verslaafd was aan alcohol, vertelt ook buiten zijn liefdesleven gebruik gemaakt te hebben van een tweede kans. "Het leven is lastig, je maakt altijd fouten waarvan je hoopt te leren. Wat heel belangrijk is, is om de mogelijkheden te benutten die op je pad komen als je aan jezelf hebt gewerkt."

Affleck voelt zich nu "de persoon die hij echt is, in plaats van wie hij wil zijn". "Niet dat ik perfect ben maar ik ben nu wel iemand die eerlijk, authentiek en betrouwbaar is."

Ook hint de acteur erop dat een huwelijk met Lopez tot de mogelijkheden behoort. "Het belangrijkste is om een goede vader te zijn", zegt Affleck, die met actrice Jennifer Garner drie kinderen kreeg. "Daarna om een goed persoon te zijn. En, wie weet, ook een goede echtgenoot. Hopelijk."

Affleck en Lopez zijn sinds april weer bij elkaar. De acteur en de zangeres waren in 2002 al verloofd, maar gingen in 2004 uit elkaar. Dat zou te maken hebben gehad met de vele media-aandacht voor het koppel, dat de bijnaam 'Bennifer' had.