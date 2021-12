Kathy Griffin is vrij van kanker. Na een operatie waarbij de helft van haar long is verwijderd, is de Amerikaanse actrice nu weer op de weg terug, vertelde ze op de Amerikaanse televisie in de talkshow Jimmy Kimmel Live.

"Ik ben kankervrij", vertelt Griffin, die vooral bekend is van Saturday Night Live en Suddenly Susan. "Ik weet niet hoe het kon, maar ik had een tumor. Ik heb nooit gerookt, maar het zat er al tien jaar."

De tumor werd in augustus verwijderd uit haar linkerlong. De artsen waren toen al optimistisch omdat de kanker alleen in de linkerlong was aangetroffen.

Op de bank bij Jimmy Kimmel vertelde de actrice dat haar stembanden wel een beetje zijn aangetast door de operatie. Haar stem klinkt daardoor iets hoger dan normaal.

"Het zal genezen en tot die tijd geniet ik er maar een beetje van. Hij is een goede twee octaven hoger. Ik denk dat het hoger is dan de stem van Mariah Carey", grapt de 61-jarige Griffin.