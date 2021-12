Maxime Meiland heeft voor het eerst gereageerd op de ophef rondom de uitspraken over de islam die haar moeder Erica Renkema deed in haar biografie Erica. Meerdere bedrijven verbraken naar aanleiding van deze uitspraken de samenwerking met de familie Meiland. Meiland schrijft op Instagram dat ze haar moeder steunt, maar niet altijd haar mening deelt.

Het is nooit Meilands bedoeling geweest om een groepering buiten te sluiten of iemand tekort te doen in zijn of haar geloof, schrijft ze. "Nederland is (gelukkig) een divers land met vele afkomsten en geloven. Ik respecteer vanzelfsprekend iedereen, ongeacht afkomst of geloof", aldus de 26-jarige mediapersoonlijkheid.

Ze zegt dat ze niet kan en gaat spreken voor haar moeder, maar haar als dochter steunt. "Dat wil niet zeggen dat we overal hetzelfde over denken of dezelfde mening delen. Ik vind het schrikwekkend dat mijn woorden volledig uit hun verband zijn getrokken door media en dergelijke."

De realityster vindt dat vrouwen elkaar moeten steunen. "Juist in de tijd waarin we nu leven, vind ik dat we meer tot verbinding moeten komen dan dat we tegenover elkaar komen te staan." Meiland biedt mensen die zich persoonlijk geraakt voelen door deze situatie haar excuses aan. "Ik heb mijn les geleerd en ben met mijn neus op de feiten gedrukt."

Renkema spreekt zich in haar boek onder meer kritisch uit over het dragen van een hoofddoek of boerka. Zo zegt ze: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?"

Huidverzorgingsproducent NIVEA, kaartenbedrijf Hallmark en matrassenmerk Emma stopten naar aanleiding van deze uitspraken de samenwerking met de familie Meiland.