Hans de Booij moest twee weken geleden op het laatste moment zijn concert in Helmond afzeggen en nu blijkt waarom: de 63-jarige zanger is besmet met het coronavirus. Afgelopen weekend moest hij met spoed overgebracht worden van Den Bosch naar Amsterdam. Zijn platenbaas zegt tegen De Telegraaf dat hij inmiddels lijkt te herstellen.

Volgens zijn zakelijk adviseur Hans Bronwasser is de Annabel-zanger "door het oog van de naald" gekropen. "Vorige week dinsdag was zijn toestand zo verslechterd - Hans gaf ook bloed over - dat een buurman de dokter heeft gebeld. Die liet hem meteen naar het ziekenhuis in Den Bosch brengen. Zijn toestand ging daarna ontzettend snel achteruit en hij stond al in het voorportaal van de intensive care."

In Den Bosch was echter geen plek voor De Booij en dus werd hij naar het VUmc in Amsterdam overgebracht. "Daar is hij onmiddellijk aan het zuurstof gelegd. Dat lijkt te hebben gewerkt, alhoewel we nog niet mogen juichen. Stapje voor stapje lijkt Hans nu vooruit te gaan."

De Booij heeft zijn platenbaas, Adri-Jan Hoes, gevraagd een nummer dat hij recent opnam uit te brengen, mocht hij komen te overlijden. De zanger maakte Vlinderhart jaren geleden al, maar nam het nog niet zo lang geleden op. "Alsof hij iets voorvoelde. Zijn zang is van uitzonderlijke klasse en adembenemende schoonheid, ik heb hem nooit beter horen zingen. Natuurlijk zou ik aan die wens gevolg hebben gegeven, maar dat heb ik Hans niet gezegd. Ik wilde niet dat hij de moed zou verliezen."

Volgens Hoes gaat het stukje bij beetje beter met de zanger. "We mogen op dit moment, heel voorzichtig, een beetje optimistisch zijn. De kans dat hij het gaat halen is iets groter geworden."