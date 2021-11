Aaron Carter en zijn verloofde Melanie Martin hebben een week na de geboorte van hun zoon hun relatie verbroken. De Amerikaanse zanger laat aan entertainmentwebsite TMZ weten dat de twee sinds dinsdagochtend uit elkaar zijn.

Volgens de 33-jarige Carter is zijn familie, met wie hij al jaren in de clinch ligt, de oorzaak van de breuk. Zijn ex had volgens hem wel contact met onder anderen zijn tweelingzus Angel en daar was hij niet blij mee.

"Melanie heeft de hele tijd tegen me gelogen. Ze communiceerde met mijn tweelingzus en de familieleden die me in de gevangenis probeerden te stoppen."

De jongere broer van Backstreet Boy Nick Carter kampt naar eigen zeggen met schizofrenie en wordt door meerdere familieleden beschuldigd van bedreiging. Zo bepaalde een rechter eerder dat hij om die reden uit de buurt van Nick en diens gezin moet blijven.

Carter en Martin maakten een week geleden bekend ouders te zijn geworden van zoon Prince Lyric. De twee verwachtten in 2020 al eens een kindje, maar die zwangerschap eindigde in een miskraam.