Ook NIVEA werkt niet meer samen met de familie Meiland, zo heeft een woordvoerder van de huidverzorgingsproducent dinsdag bevestigd aan het ANP. De reden van de breuk zijn de anti-islamuitspraken die Erica Renkema onlangs deed in haar biografie.

"Beiersdorf, het moederbedrijf van NIVEA, omarmt inclusiviteit en diversiteit op alle gebieden. We zetten ons in voor acceptatie en gelijkheid en zijn tegen elke vorm van discriminatie", meldt het bedrijf. Maxime Meiland, de dochter van Erica, steunt de omstreden uitspraken. "Door een samenwerking met Maxime zou het voelen alsof we ons verbinden aan een gedachtegoed dat niet bij ons past. NIVEA is er namelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid en leeftijd."

Twee grote partners, kaartenbedrijf Hallmark en matrassenmerk Emma, verbraken eerder al het contact met de Meilandjes. Meerdere grote bedrijven die een commerciële samenwerking aangegaan zijn met de tv-familie, willen zich dinsdag nog niet uitspreken over een voortzetting van de samenwerking.

Hello Fresh laat weten "in het verleden fijn te hebben samengewerkt met Maxime Meiland", maar beklemtoont "momenteel geen lopende projecten" met haar te hebben. De vraag of dit in de toekomst wel weer gaat gebeuren, kan de woordvoerder niet beantwoorden.

Ook babystoeltjesproducent Maxi Cosi en fotoboekenbedrijf Albelli, twee zakelijke partners die eerder met de Meilandjes hebben samengewerkt, reageren vooralsnog niet op de commotie. Producent Talpa van de tv-programma's van de familie laat weten later met een reactie te komen.

Renkema spreekt zich in het boek onder meer kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka's. Zo zegt ze: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?" Hallmark en Emma stelden allebei dat deze uitspraken niet overeenkwamen met hun waarden en hun streven een divers bedrijf te zijn.