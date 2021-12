Hoewel Maan al op haar achttiende doorbrak als zangeres en fulltime aan het werk ging, heeft ze het gevoel nu alsnog haar studententijd mee te maken. Over deze zorgeloze tijd zonder al te veel verantwoordelijkheden maakte de 24-jarige artieste haar nieuwe single Leven, vertelt ze aan NU.nl

"Omdat mijn vriendinnen en broertje nu studeren, krijg ik het studentenleven via hun mee", vertelt de zangeres die woensdag aankondigde volgend jaar een soloconcert in de Ziggo Dome te geven. "Ze nemen me mee naar de plekken waar zij naartoe gaan en ik ga zelfs wel eens mee naar een college. Zodra ik het podium afstap, voel ik me ook gewoon een student."

Hoewel de coronacrisis zwaar valt voor artiesten die regelmatig optreden, heeft Maan er ook iets positiefs aan overgehouden. "Doordat ik weinig kon optreden, had ik veel meer hetzelfde ritme als mijn vriendinnen, waardoor we veel bijzondere momenten hebben meegemaakt en nog hechter zijn geworden."

Op haar nieuwe single Leven bezingt Maan hoe ze het maximale uit het hier en nu wil halen zonder te veel te hoeven nadenken over de toekomst. Maan benadrukt dat het nummer niet moet worden gezien als een "coronaliedje".

"Het gaat over de fase van mijn leven waar ik nu in zit, net als mijn vriendinnen en mijn broertje. De tijd waarin we nog redelijk weinig verantwoordelijkheden hebben en genieten van onze vrijheid. We gaan zo laat naar bed als we willen en kunnen gewoon weer vroeg op zonder dat ons lichaam protesteert. In coronatijd heeft het nog een extra lading, omdat die drang om op avontuur te gaan en niet na te denken over de toekomst alleen maar groter wordt."

"Natuurlijk heb ik wel verantwoordelijkheden, omdat ik de baas ben van mijn eigen bedrijf. Ik voel wel een prestatiedruk. Maar 's avonds, als ik geen werkgerelateerde appjes meer krijg over optredens en interviews, kan ik dat allemaal loslaten en in het nu leven. Dan is het ogen dicht, niet nadenken en gaan."