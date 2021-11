De politie gaat beelden van de beroving van Lil Kleine van begin deze maand in Rotterdam delen in de hoop dat meer getuigen zich melden. De camerabeelden zijn donderdag te zien in het programma Bureau Rijnmond op de regionale omroep Rijnmond. Volgende week dinsdag wordt in Opsporing Verzocht op NPO 1 ook landelijk aandacht aan de zaak besteed.

"Omdat op het feest ook mensen waren die niet uit Rotterdam komen", zo laat een woordvoerder van de politie in Rotterdam dinsdag weten.

De 27-jarige rapper, echte naam Jorik Scholten, werd op 4 november tijdens een albumreleaseparty van zijn goede vriend en dj Jack Shirak voor het Wereldmuseum in Rotterdam beroofd van zijn horloge.

Volgens RTL Boulevard werd hij daarbij onder schot gehouden en met een pistool geslagen. De politie bevestigde alleen dat er een gewelddadige poging tot diefstal had plaatsgevonden.

De zaak wordt nog onderzocht. Volgens de woordvoerder zijn er nog geen aanhoudingen verricht.