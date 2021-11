Frits Sissing is geen man van gekke uitgaven en geld staat bij hem niet op één als het over werkgeluk gaat, maar toch vindt de presentator dat hij daar iets aan zou moeten veranderen. In gesprek met Veronica Superguide zegt Sissing dat hij zou willen dat hij makkelijker geld uitgaf.

"Mezelf meer verwennen. Dan ga ik naar nóg betere restaurants en bestel ik nóg betere wijnen, ga ik businessclass vliegen. Terwijl ik nu gewoon lekker achter in het vliegtuig zit en denk: nou, ik kom er ook", aldus de presentator als hem gevraagd wordt wat hij aan zichzelf zou willen veranderen.

Sissing kocht in 2016 een huis in Bussum, maar verder is hij niet zo van de grote uitgaven. "Ik heb een BMW, van elf jaar oud, en die rijdt ongekend lekker. En ja, we gaan ook op vakantie naar Ibiza en nu de kinderen uit huis zijn gaan we weer naar de kroeg, in Bussum. Lekker biertjes drinken."

De 58-jarige presentator zegt "hartstikke goed" te verdienen bij AVROTROS, waarbij hij al twintig jaar werkt. "De AVROTROS is de eerste omroep in Nederland die alle medewerkers onder de Balkenendenorm (209.000 euro, red.) heeft geplaatst, dus daar zit ik ook. En daar ben ik heel blij mee. Kijk, wij worden van belastinggeld betaald, dus dan is enige mate van bescheidenheid gepast."

Sissing ziet veel collega's de overstap maken naar commerciële zenders en daar meer geld verdienen, maar ook dat dat geen garantie voor succes is. "Leuk, die dikke bankrekening, maar als ze 's ochtends de kijkcijfers zien, zijn ze minder gelukkig. Plezier in mijn werk en goede kijkcijfers zijn voor mij het belangrijkste. Geld komt daarna pas. Lekker om te hebben, maar het is geen drijfveer. Anders zat ik niet al twintig jaar bij de publieke omroep."