Chimène van Oosterhout kreeg in 2020 voor de derde keer de diagnose borstkanker. De 57-jarige presentatrice onderging chemotherapie en kreeg onlangs een goede uitslag, vertelt ze aan De Telegraaf.

"Het was de meest helse scan die ik ooit gehad heb", zegt de voormalige Veronica-presentatrice, die ook op haar 27e en 34e borstkanker kreeg.

"Ik heb er al heel wat achter de rug en op de een of andere manier went het wel. Maar deze keer hing het als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd."

Uit de scan bleek dat er alleen groene gebieden zichtbaar waren, wat betekent dat de chemotherapie heeft aangeslagen. "Ik ben in elk geval blij dat ik weer een jaartje reservetijd heb", vertelt de presentatrice, die bekend is van programma's als Yorin Travel en Life Is Beautiful. "Dat kan ik maar mooi afstrepen."

Van Oosterhout kreeg tijdens haar behandeling veel steun van vrienden, onder wie haar collega Tanja Jess. "Ik ben nooit alleen geweest. Er was altijd wel iemand die me naar de chemo's bracht. Dan stond er toch weer een bakje soep voor de deur. Het is een rijkdom om zoveel lieve mensen om je heen te hebben."