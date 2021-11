Het matrassenbedrijf Emma zegt de samenwerking met realityster Maxime Meiland per direct op naar aanleiding van de recente opmerkingen van haar moeder Erica Renkema, laat het bedrijf maandag op Instagram weten.

Nadat kaartenverkoper Hallmark donderdag al had laten weten dat het de samenwerking met de familie Meiland opzei naar aanleiding van uitspraken over de islam die Renkema deed in haar biografie Erica, zegt ook dit bedrijf de samenwerking op. Renkema heeft aan NU.nl laten weten niet te willen reageren op het besluit.

De matrassenfabrikant schrijft op Instagram dat de opmerkingen haaks staan op de waarden van het bedrijf. "Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven."

Daarom neemt het bedrijf "expliciet afstand van de opmerkingen" en heeft het de samenwerking per direct stopgezet. Meiland heeft alle foto's die ze voor het merk op Instagram had geplaatst al verwijderd, maar heeft niet gereageerd op het einde van de samenwerking.

Renkema spreekt zich in het boek onder meer kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka's. Zo zegt ze: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?"