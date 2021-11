Donny Roelvink heeft er spijt van dat hij ooit zijn tanden heeft laten afslijpen zodat er parelwitte facings overheen geplaatst konden worden. De 23-jarige influencer zegt maandag op Instagram dat hij er te weinig onderzoek naar heeft gedaan en adviseert zijn volgers het anders aan te pakken.

De zoon van Dries Roelvink kampt met veel gebitsproblemen sinds hij zich de facings in Turkije heeft laten aanmeten. De laatste tijd is hij vaak bij de tandarts geweest om de ontstekingen te remmen en te kijken wat eraan gedaan kan worden.

"Kijk jongens, we zijn allemaal mensen", aldus het model. "We maken allemaal wel eens fouten. Ook ik ben een mens en ook ik maak fouten, maar je moet je fouten toe kunnen geven."

Roelvink zegt dat hij destijds eigenwijs en naïef was en dat hij beter onderzoek had moeten doen naar hoe de tandartsen in Turkije te werk zouden gaan. Eerder liet hij zien dat zijn gezonde tanden tot kleine stompjes zijn afgeslepen en dat daar facings overheen zijn geplaatst.

"Achteraf heb ik daar heel veel spijt van gehad. Met dat tanden wegslijpen, dat gesodemieter. Ik was gewoon superstom en het enige dat ik nog kan doen is mijn volgers ervoor behoeden. Ik heb er destijds promotie voor gemaakt", aldus Roelvink, die bekent weleens te vergeten dat hij jonge volgers heeft die dit ook allemaal zien. "Ga eerst met je tandarts zitten en kijken of het niet op een natuurlijke manier kan."