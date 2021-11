Prins Charles ontkent via zijn woordvoerder dat hij in 2017 een vraag heeft gesteld over de huidskleur van zijn toekomstige kleinkinderen. In een nieuw boek over onder anderen zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan Markle staat dat dit wel degelijk is gebeurd.

In Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan tekent auteur Christopher Andersen een gesprek op dat zou hebben plaatsgevonden op de dag dat Harry en Meghan hun verloving aankondigden.

Prins Charles zou zich hardop hebben afgevraagd hoe de toekomstige kinderen van zijn zoon Harry eruit zouden zien. "Ik denk heel knap", zou zijn vrouw Camilla hebben geantwoord. Daarop vroeg Charles volgens Andersen: "Ik bedoel: wat voor huidskleur zouden ze hebben?"

"Dit is fictie en geen enkele andere toelichting waard", zegt de woordvoerder van prins Charles tegen persbureau Reuters. De prins is momenteel op Barbados voor een koninklijk bezoek.

Meghan vertelde Oprah Winfrey tijdens een veelbesproken interview dat een prominent lid van het Britse koninklijk huis haar had gevraagd hoe donker de huid van haar zoon zou worden. Ze zei niet wie deze vraag had gesteld. Prins Harry bevestigde dat de vraag is gesteld, maar wilde de naam van de vragensteller ook niet noemen.

Volgens de voormalige actrice heeft haar zoon Archie niet de titel prins gekregen vanwege haar Afro-Amerikaanse achtergrond. De regels voor de titels zijn tijdens haar zwangerschap aangepast.

Einde 'Megxit'

Sinds het vertrek uit Groot-Brittannië heeft prins Harry zich niet alleen kritisch uitgelaten over zijn familie, maar met name ook over de Britse pers. Zondagavond bleek dat BBC naar de kritiek heeft geluisterd: de tweede aflevering van de documentaire The Princess and the Press draagt nu de titel 'Sussexit' in plaats van 'Megxit'.

Harry had eerder gezegd dat 'Megxit' een seksistische term is. "Misschien weten mensen dit, misschien wel niet, maar de term Megxit was en is vrouwonvriendelijk. Het is gecreëerd door een online trol, groter gemaakt door koningshuisverslaggevers en daarmee gegroeid tot iets wat iedereen gebruikt. Maar het begon ooit eens bij die trol", aldus Harry begin november.