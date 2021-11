Freek van Noortwijk heeft voor het eerst gereageerd op zijn stukgelopen huwelijk met Katja Schuurman. De chef-kok zegt dat het hem pijn doet dat hij en Schuurman aan het einde van hun relatie elkaars goede eigenschappen niet meer naar boven konden halen.

"Je verdient iemand die dat te allen tijde doet", schrijft hij in een uitgebreid bericht op Instagram.

Van Noortwijk bedankt Schuurman onder meer voor "alle fantastische ervaringen en avonturen" die ze samen beleefden. "Ik ben heel blij dat je een fantastisch lieve familie en heel fijne vrienden hebt die er de komende tijd voor jou zullen zijn als dat nodig is. Ik weet dat wij in een andere hoedanigheid, als die van liefdevolle ouders, een betere relatie zullen hebben."

"Onze moderne familiesamenstelling zal nog wat complexer worden, maar we gaan dit zo harmonieus en goed mogelijk te doen", gaat Van Noortwijk verder, hintend op Schuurmans dochter Sammie, die ze kreeg met Thijs Römer. "Dit is iets waar we trots op mogen zijn. Laat het mensen inspireren die hier door ruzies niet toe in staat zijn."

Van Noortwijk zegt dat "gevoelens van verdriet en gemis" zich afwisselen "met die van lichtheid en harmonie". "Ik hou van je en ben blij dat we door onze lieve Coco - het allermooiste geschenk wat je me gegeven hebt - voor altijd in elkaars leven zullen zijn!"

Schuurman maakte donderdag bekend dat zij en Van Noortwijk uit elkaar gaan. Het koppel was sinds 2015 samen en trouwde in 2019. De actrice gaf via Instagram aan de breuk in rust te willen verwerken.