Ye lijkt er spijt van te hebben dat hij zich vorig jaar kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De rapper, die eerder door het leven ging als Kanye West, deelt een video op Instagram waarin hij berouw toont over zijn campagne.

De 44-jarige artiest staat in het filmpje stil bij een campagnebijeenkomst waar hij zijn vrouw Kim Kardashian in verlegenheid bracht. Ye vertelde toen dat hij en Kardashian overwogen abortus te laten plegen toen zij zwanger was van hun eerste kind North. Kardashian zou door die opmerking definitief hebben besloten van haar man te scheiden.

Ye realiseert zich ook dat hij een fout heeft gemaakt door zich zonder degelijke voorbereiding of steun kandidaat te stellen voor het presidentschap van de VS. Ook verwijst hij naar de Make America Great Again-petjes van oud-president Donald Trump, die hij meerdere keren in het openbaar droeg. "Mijn vrouw vond het echt niet leuk dat ik die rode pet droeg", zegt hij daarover. Volgens hem zorgde dat er ook voor dat hij en zijn familie mikpunt van kritiek werden.

Inmiddels lijkt de rapper spijt te hebben van zijn acties. "Het enige waar ik elke dag aan denk, is hoe ik mijn familie weer bij elkaar kan krijgen en hoe ik de pijn die ik heb veroorzaakt kan genezen", aldus Ye. "Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn acties."