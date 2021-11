De Amerikaanse talkshowhost Seth Meyers is voor de derde keer vader geworden, zo zei hij zaterdag tijdens zijn talkshow Late Night with Seth Meyers. Het meisje heet Adelaide en is in september geboren.

Meyers en zijn vrouw Alexi Ashe hebben de komst van hun dochtertje een tijd stilgehouden. Tijdens de show liet de presentator een filmpje zien aan het publiek. In het filmpje waren zijn kinderen te zien, die alle drie waren verkleed als kalkoenen voor Thanksgiving.

"We hebben er nog een, jongens!", riep Meyers enthousiast. "Tien weken geleden is mijn vrouw bevallen van een meisje." Ook liet hij weten dat het meisje is vernoemd naar Meyers oma.