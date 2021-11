Kim Kardashian en haar dochter North West hebben donderdag een gezamenlijk TikTok-kanaal gelanceerd. De realityster en het achtjarige meisje delen hierop filmpjes die ze samen hebben gemaakt.

In de eerste video is te zien dat moeder en dochter samen het liedje Need to Know van Doja Cat playbacken. Ook worden er producten getoond van de verzorgingslijn van Kylie Jenner, de halfzus van Kardashian.

In een andere video van het tweetal staat Halloween centraal, de feestdag die donderdag in de Verenigde Staten werd gevierd. Kardashian en West steken hun vingers op en zijn omgeven door pompoenen en andere feestdecoratie.

In een derde TikTok-video zijn beelden te zien waarin de realityster en haar dochter thuis ontspannen en rondrijden in een auto.

Moeder en dochter hebben al duizenden volgers en volgen zelf alleen het TikTok-account van Kourtney Kardashian en haar dochter Penelope (9). Zij startten hun kanaal in oktober en hebben inmiddels al bijna een half miljoen volgers.