Katja Schuurman heeft donderdag aangekondigd dat zij en Freek van Noortwijk, de vader van haar dochter Coco, uit elkaar gaan. De actrice was sinds 2015 samen met de kok en trouwde in 2019 met hem. Toch is er geen sprake van een echtscheiding.

Katja Schuurman schreef donderdagavond openhartig over het einde van haar relatie met Van Noortwijk. "We hebben enorm ons best gedaan om ons samenzijn als levenspartners te laten werken, maar we verschillen meer dan we beiden lang hoopten", aldus de presentatrice op Instagram.

"Ik vind het heel erg verdrietig nu twee dochters te hebben van wie de vaders niet in hetzelfde huis wonen als zij", schreef Schuurman ook. Samen met Van Noortwijk kreeg ze Coco en tijdens haar eerdere huwelijk met Thijs Römer beviel ze van dochter Sammie. De presentatrice vroeg de pers haar en haar kinderen met rust te laten. Er zouden verder geen verklaringen of antwoorden meer komen, want Schuurman wil het hier graag bij laten.

In 2019 vierden Schuurman en Van Noortwijk nog hun droomhuwelijk. De actrice zocht haar bruidsjurk uit in het programma Say Yes To The Dress en het feest zelf werd georganiseerd bij recreatiepark Netl de Wildste Tuin in Kraggenburg, waar de vrienden en familieleden van het stel het hele weekend lang het huwelijk vierden.

Trouwringen bleven uit. Het stel koos voor armbandjes als symbool voor hun band. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, trouwde het stel. Maar enkele weken later bleek dat ze niet voor de wet zijn getrouwd. "Wij hebben gewoon ons huwelijk gevierd op een manier die wij mooi vonden. Niet voor de wet en niet voor de kerk, maar voor waar wij in geloven", aldus Schuurman destijds.

Van een traditionele echtscheiding is dus geen sprake, maar de actrice en de kok hebben wel samen een dochter en woonden samen. Over de verdeling van het gedeelde bezit heeft het stel niets bekendgemaakt. Van Noortwijk heeft tot nu toe niets over de breuk gezegd.