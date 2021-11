Acteur en bodybuilder Olivier Richters gaat normaal gesproken met een koffer vol voedingssupplementen op pad als hij een filmklus heeft, maar op de set van Indiana Jones had hij een persoonlijke chef-kok tot zijn beschikking.

"Hij kwam gewoon elke 2,5 uur met een maaltijd aan, dat is echt heel chill", vertelt Richters, die 2,18 meter lang is, 155 kilo weegt en dagelijks 6.000 tot 7.000 calorieën naar binnen moet werken, aan het AD. "Voorheen moest ik altijd al mijn maaltijden voorbereiden op mijn eigen hotelkamer."

Welke rol de 32-jarige Richters heeft in de nieuwe Indiana Jones mag hij niet zeggen, maar het is zijn 'belangrijkste' tot nu toe.

Een extra bonus was dat hij mocht samenwerken met Harrison Ford. "Die man is niet normaal. Hij is bijna tachtig en ik zie hem soms wel twaalf uur achter elkaar als een jonge vent over de set lopen. Daar heb ik echt bewondering voor."