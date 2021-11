Joop Zoetemelk heeft zo veel last overgehouden aan zijn fietsongeluk van een jaar geleden in zijn Franse woonplaats dat hij nu nog steeds niet alles kan wat vroeger wel lukte. De 74-jarige Tour de France-winnaar vertelt aan De Telegraaf dat zelfs een rondje fietsen in het dorp er niet meer in zit.

Zoetemelk werd aangereden door een auto en met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Parijs. Hij liep een dubbele breuk in zijn linkerarm op, zijn sleutelbeen was er slecht aan toe en hij had een gekneusde pink.

"Kortom, ik lag aardig in de kreukels. Door het ongeval zijn mijn zenuwen in mijn toegetakelde arm beschadigd. De tintelingen voel ik tot in mijn vingers en ik heb nauwelijks nog kracht in mijn handen", aldus de oud-wielrenner.

Zoetemelk zegt dat hij voor het ongeluk altijd optimistisch was, maar dat hij nog lang zal moeten revalideren. "Ik mis het fietsen ontzettend en had nog zo gehoopt dat ik nog de Franse bergen zou kunnen beklimmen. Mijn conditie was tot aan het ongeval uitstekend, maar daar is nu niet veel meer van over."

Ook in zijn dagelijkse werkzaamheden rond zijn boerderij heeft hij last van de gevolgen. "Eerder kon ik zonder problemen houthakken, maar die bijl ligt inmiddels al maanden roerloos in de schuur. Gelukkig heb ik, doordat ik uiteraard een helm droeg, geen hoofdletsel opgelopen. Dan was het leed helemaal niet te overzien geweest. Bovendien had ik ook geen inwendige bloedingen of letsel aan mijn organen."

Zoetemelk vindt het moeilijk te bevatten dat hij na veertien maanden nog steeds zo veel last heeft. "Ik ben in een paar maanden tijd tien jaar ouder geworden."