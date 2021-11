Eva Jinek heeft een succesvolle dagelijkse talkshow en wordt gezien als een van de beste interviewers van Nederland, maar de presentatrice heeft lang niet altijd het vertrouwen in zichzelf. In haar boek Droom Groot vertelt ze dat ze zelfs hoopte dat er iets gebeurde zodat ze niet hoefde te werken.

"Ik durf het bijna niet te zeggen, maar vroeger heb ik mensen gesmeekt om mijn arm tussen de draaideur te zetten, zodat ik die zou breken, want dan hoefde ik niet meer te presenteren", tekent De Volkskrant op uit het boek dat Jinek schreef.

De presentatrice gaat in Droom groot in gesprek met rolmodellen, mensen die iets bereikt hebben in het leven en waar Jinek respect voor heeft. Bovenstaande vertelde ze in een gesprek met Roxeanne Hazes, die zelf kampte met faalangst.

"Ik zou een apart boek kunnen vullen over de dingen die mensen bedenken om onder hun faalangst of podiumvrees uit te komen. De beloning van toch steeds je angsten trotseren is ervaring - en die ervaring helpt je door zulke momenten heen", aldus Jinek over dat interview.

Hazes ging in therapie en leerde dat het helpt om vaker uit te gaan van het beste scenario in plaats van het slechtste. Jinek leerde meer van de gesprekken met de geïnterviewden, zo sprak ze met prof. dr. Rianne Letschert dat je ondanks je angst ook door kunt gaan.

"Toen ik haar sprak, realiseerde ik me dat we het al jaren verkeerd zeggen tegen onszelf en onze kinderen. Dat het niet is 'wees niet bang, ga ervoor!', maar: 'Wees bang, en ga ervoor.' Ik denk oprecht niet dat er ooit iets speciaals gebeurt als je zegt: ik durf niet, ik blijf lekker thuis. Te horen dat mensen die ik zo hoog heb zitten ook allemaal hun twijfels kennen, vond ik heel troostrijk."