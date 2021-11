Ali B en zijn chauffeur zijn donderdagavond bij zijn woning in Almere overvallen door gewapende overvallers, vertelt hij in een video op Instagram. De 40-jarige rapper zegt dat hij en zijn gezin hierbij ongedeerd zijn gebleven. "Het gaat goed, we zijn gezond."

"De mensen wilden wat hebben, ik heb het gegeven. Ik dacht: hoe eerder je het geeft, hoe eerder je er vanaf bent", aldus Ali Bouali, de volledige naam van de The Voice-coach. Het is niet duidelijk wat de overvallers buit hebben gemaakt. Hij benadrukt dat hij vanwege het politieonderzoek niets kan zeggen. "Ik laat de politie zijn werk doen."

De overval vond plaats aan de Fokkeboom in Almere. De melding kwam rond 21.15 uur binnen bij de politie. Er zou sprake zijn van meerdere daders, die er na de overval in een auto vandoor gingen. De rapper hoopt dat de politie de daders snel pakt. "Maar belangrijker: ik en mijn gezin zijn gezond en ongedeerd."

De wijk werd na de overval door de politie afgezet voor technisch onderzoek, meldt Omroep Flevoland. Op foto's van RTL Boulevard is te zien hoe B met de politie praat. De politie wilde donderdagavond nog geen mededelingen over het onderzoek doen.

In maart werd de straat van B nog uit voorzorg ontruimd nadat er een explosief was gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam toen om het explosief te verwijderen.

De afgelopen jaren werden meerdere bekende Nederlanders het slachtoffer van een woningoverval, onder wie Nikkie de Jager, René van der Gijp en Fred van Leer.