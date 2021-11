De relatie tussen Katja Schuurman en Freek van Noortwijk is voorbij, zo laat de actrice en presentatrice weten via Instagram.

"Met onbeschrijfelijk veel pijn in onze harten hebben Freek en ik moeten besluiten om niet meer samen als geliefden door het leven te gaan", aldus de 46-jarige Schuurman. "We hebben enorm ons best gedaan om ons samenzijn als levenspartners te laten werken, maar we verschillen meer dan we beiden lang hoopten."

Schuurman beviel vorig jaar augustus van dochter Coco, die ze samen met de 32-jarige Van Noortwijk kreeg. Met haar ex Thijs Römer had ze al een dochter, Sammie.

"Hoe hartverscheurend het op dit moment ook is, we weten zeker dat we haar, en onszelf, zo uiteindelijk gelukkiger maken", schrijft ze over Coco. "Ik vind het heel erg verdrietig nu twee dochters te hebben van wie de vaders niet in hetzelfde huis wonen als zij."

Stel hoopt met rust te worden gelaten door media

De presentatrice hoopt met rust gelaten te worden door journalisten en fotografen. "Wat ik te zeggen heb, heb ik bij dezen gedeeld. Ik geef geen interviews, quotes of wat dan ook. En als er bladen, showprogramma's of fotografen zijn die graag mijn tranen willen vastleggen: laat het even weten via mijn management, dan stuur ik wel een selfie."

Schuurman en Van Noortwijk bevestigden in 2015 dat ze een relatie hadden en vierden in de zomer van 2019 hun trouwerij. Later werd bekend dat ze niet voor de wet waren getrouwd. "Wij hebben gewoon ons huwelijk gevierd op een manier die wij mooi vonden. Niet voor de wet en niet voor de kerk, maar voor waar wij in geloven", zei Schuurman toen.