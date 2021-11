Hallmark en de familie Meiland hebben besloten hun samenwerking te beëindigen, laat een woordvoerder van de kaartenverkoper weten aan NU.nl.

Eerder werd al duidelijk dat kaarten die gebaseerd zijn op bekende uitspraken van de familie Meiland van de site van Hallmark waren gehaald. Dat gebeurde vanwege uitspraken die Erica Renkema over de islam deed in haar biografie Erica.

Daarin spreekt ze zich onder meer kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka's. Zo zegt ze: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?"

"We hebben in goed overleg besloten om definitief onze samenwerking te stoppen", aldus de woordvoerder. "De kaarten komen niet terug, in ieder geval niet bij ons."

De zegsman zegt dat uitspraken van Renkema niet aansluiten bij de kernwaarden van Hallmark. "Wij willen mensen verbinden en relaties versterken, dus in dit geval was het het beste om dicht bij onszelf te blijven. Het is jammer, voor beide partijen."