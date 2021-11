De Britse prinses Margaret was voor actrice Joanna Lumley een van de inspiratiebronnen voor het flamboyante personage Patsy Stone in de tv-serie Absolutely Fabulous. Dat onthulde de 75-jarige actrice tijdens de lancering van haar boek A Queen for All Seasons.

Margaret kwam als inspiratie in beeld na een ontmoeting tussen de prinses en de actrice in de jaren tachtig. De royal bezocht toen de theatervoorstelling Blithe Spirit waarin Lumley te zien was, en de prinses wilde na afloop nog even wat acteurs ontmoeten.

"Prinses Margaret kwam naar het theater en we kregen te horen dat we backstage onze kleding aan moesten houden omdat ze binnen wilde komen om enkele acteurs te zien", vertelt Lumley aan The Sun.

De acteurs mochten van het theater niet drinken in het bijzijn van de royal waardoor het backstage een beetje saai werd. Daar had de prinses zelf wat op bedacht, vertelt Lumley. "Ze opende haar tas en haalde er een flesje whisky en een pakje sigaretten uit. Ze ging zitten en stak een sigaret op. Zo werd ze het prototype voor Patsy!"

Volgens Daily Mail moet het verhaal van Lumley zich in 1986 hebben afgespeeld, want in die tijd speelde de actrice in het toneelstuk. Van de in 2002 overleden prinses Margaret is bekend dat ze in 1991 definitief is gestopt met roken. De serie Absolutely Fabulous liep van 1992 tot 1995.