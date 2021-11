Jessie J was in verwachting van haar eerste kindje, maar de zangeres vertelt haar fans nu via Instagram dat de zwangerschap geëindigd is in een miskraam. Ze ontdekte dat bij haar derde echo.

De Engelse singer-songwriter schrijft dat ze zelf pas net op de hoogte is van het nieuws, maar het toch wil delen. "Gistermorgen lachte ik nog met een vriendin: hoe moest ik een heel optreden doorkomen zonder iedereen te vertellen dat ik zwanger ben? Gistermiddag wist ik niet hoe ik een optreden door zou kunnen komen zonder in te storten."

De zangeres schrijft dat ze besloten had zonder partner aan het ouderschap te beginnen. "Omdat ik nooit iets liever heb gewild in het leven. Zwanger zijn was een wonder en iets wat ik nooit zal vergeten. En ik weet dat ik het nog eens zal meemaken."

De 33-jarige Jessie J is nadat ze het nieuws gedeeld had toch gaan optreden. "Niet omdat ik het rouwproces wil ontlopen, maar omdat ik weet dat zingen me helpt."

De zangeres zegt zich verbonden te voelen met de miljoenen vrouwen die een soortgelijk verlies hebben meegemaakt. "Het is het eenzaamste gevoel in de wereld."

Jessie J maakte in oktober bekend dat haar zeven maanden durende relatie met danser Max Pham geëindigd was. Daarvoor had ze een relatie met Channing Tatum.