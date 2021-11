De kaarten die gebaseerd zijn op bekende uitspraken van de familie Meiland zijn door Hallmark van de site gehaald. Uitspraken als 'Wijnen, wijnen, wijnen' en 'Wat goed' zijn niet langer terug te vinden op de website van de kaartenverkoper, en dat zonder overleg, vertelt Erica Renkema aan Shownieuws.

Renkema liet in haar biografie Erica diverse uitspraken over de islam optekenen. Zo sprak ze zich kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka's. "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?"

De uitspraken leidden tot verontwaardiging en de familie Meiland zou zijn bedreigd. Op vragen van NU.nl over eventuele voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van de dreigementen reageerde zowel de familie Meiland als werkgever SBS niet.

Hallmark heeft in een reactie tegenover De Kanttekening gezegd dat het de kaarten offline heeft gehaald omdat het bedrijf "niemand uitsluit". "Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten offline te halen."

Renkema heeft aan Shownieuws laten weten dat Hallmark "even in beraad" is. "En tijdens het beraad hebben ze de collectie offline gehaald."