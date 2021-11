Marvin Wijnans en Ferdi Pool, die elkaar ruim een jaar geleden leerden kennen tijdens de opnames van de Videoland-datingshow Prince Charming, gaan trouwen. In de eerste aflevering van het tweede seizoen, dat woensdag van start is gegaan, vraagt Pool Wijnans ten huwelijk.

"Ik werd jouw nummer twee, maar gelukkig hebben we elkaar bij thuiskomst in Nederland weer gevonden', zegt Pool. "Je zou me compleet gelukkig maken als ik jou mijn man mag noemen."

Vervolgens vraagt Pool Wijnans ten huwelijk, dat met "Ja, natuurlijk" wordt beantwoord.

Aanvankelijk koos Wijnans voor kandidaat Marnix, maar eenmaal in Nederland bleek dat er geen liefde tussen de twee ontstond. Het zorgde voor een twist in het programma: Wijnans bleef denken aan Pool, de nummer twee, en nam contact met hem op.

In maart werd bekend dat het koppel is gaan samenwonen.