Dave en Donny Roelvink hadden ruim een jaar geen direct contact. Toen bleek dat Dave vader zou worden, besloot broer Donny de ruzie te beslechten. Dat zeggen de broers in gesprek met Story.

"Het ging mis omdat ik vond dat er bepaalde grenzen getrokken moesten worden. Dave vloog weleens letterlijk en figuurlijk uit de bocht en dat straalt op de hele familie af. Omdat we de zoons van zijn en daardoor in de schijnwerpers staan, hebben we er allemaal last van en worden wij aangesproken op de dingen die hij doet", zegt de 23-jarige Donny.

De twee broers waren lange tijd te koppig om de ruzie bij te leggen. Zelfs vader Dries probeerde zijn zoons tevergeefs bij elkaar te brengen.

Toen Donny hoorde dat zijn 27-jarige broer vader zou worden, veranderde de situatie. "Ik wilde niet dat ik mijn neefje pas zou leren kennen als hij twee was. Door wat er is gebeurd, zijn Dave en ik uiteindelijk alleen maar closer geworden."

Dave en zijn vriendin Jazzlyn werden eind oktober ouders van zoon Dean.