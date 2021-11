Wibi Soerjadi is weer gelukkig in de liefde, zo laat hij weten aan RTL Boulevard. De 51-jarige pianist vertelt "heel gelukkig" te zijn met deze vrouw, van wie hij de naam niet noemt.

"We klikken gewoon heel goed", zegt Soerjadi. "Ze snapt me heel goed, we hebben dezelfde speelsheid. Ze is superlief en ik houd heel veel van haar."

De pianist was tot oktober 2015 samen met Céline van Riemsdijk, die hij in 2013 leerde kennen. Eerder was hij al getrouwd geweest.