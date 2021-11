Jennifer Lawrence zat vier jaar geleden aan boord van een privéjet die een noodlanding moest maken. Sindsdien vindt de 31-jarige actrice vliegen een stuk minder prettig, vertelt ze in gesprek met Vanity Fair.

Tijdens de vlucht vielen de motoren uit en moest het toestel een noodlanding maken. De actrice, die net de opnames van de thriller Mother! had afgerond, dacht dat ze dood zou gaan.

"Ik ging mijn familie bellen en liet voicemails achter waarin ik zei: 'Ik heb een geweldig leven gehad, en het spijt me.' Ik voelde me schuldig, ik zou iedereen achterlaten. En mijn hondje zat op mijn schoot, die had hier ook niet om gevraagd."

Lawrence begon te bidden. "Dit wordt pijnlijk, maar misschien overleven we het", hoopte ze. Kort daarop landde de privéjet veilig op een vliegveld in Buffalo. "Het heeft me wel zwakker gemaakt. Vliegen is verschrikkelijk nu. En helaas moet ik om de haverklap een vliegtuig in."