De Vlaamse zender VRT wil met Yvonne Coldeweijer praten, omdat de Nederlandse YouTuber in een video beelden van een VRT-interview met Marco Borsato heeft gebruikt. Volgens de omroep mag dit niet zonder toestemming. Een woordvoerder van de zender laat aan NU.nl weten dat er van juridische stappen momenteel geen sprake is.

Borsato was eerder dit jaar te gast in het Vlaamse interviewprogramma Het huis. Voor het programma verblijven prominente Belgen en Nederlanders in een groot huis en worden ze daar geïnterviewd door Eric Goens. Begin november werd de desbetreffende aflevering van Het huis met Borsato uitgezonden.

In een video op haar YouTube-kanaal Life of Yvonne besprak Coldeweijer het interview enkele dagen na de uitzending. Ze gebruikte daarvoor beelden van het interview, maar dit mag alleen als een zender daarmee akkoord gaat. De video op YouTube heeft al ruim 100.000 views.

"We gaan haar contacten, maar ik wil zware woorden als juridische stappen op dit moment vermijden", aldus de woordvoerder."We gaan gewoon discreet die vrouw benaderen over het gebruik van de beelden. We willen het niet meteen op de spits drijven met harde verklaringen in de media."

Verdere details over het gesprek tussen de zender en Coldeweijer wil de woordvoerder dan ook niet prijsgeven. "Alle partijen moeten de kans krijgen om dit discreet achter de schermen aan te pakken."