De Deense prinses Marie heeft de deuren van haar woning in Parijs geopend voor een documentaire over voedselverspilling. In de uitzending komen ook haar man prins Joachim en kinderen Henrik en Athena voorbij, zo is te zien in een trailer die door het Deense hof op Instagram is geplaatst.

In de tweedelige documentaire, waarvan de eerste aflevering dinsdagavond te zien is op de Deense zender DR1, gaat Marie samen met chef-kok Timm Vladimir op pad om scholieren les te geven over voedselverspilling.

Samen zamelen ze oude groenten in om er een galadiner mee te bereiden voor hun ouders. Ook wordt Marie, die zich al jaren hardmaakt voor de strijd tegen voedselverspilling, thuis gevolgd door de camera's.

Marie en Joachim wonen al enkele jaren in Parijs omdat Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe, daar een baan heeft op de Deense ambassade.