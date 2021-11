Als Victor Mids een nieuwe truc bedacht heeft, probeert hij die eerst uit met zijn vriendin, vertelt hij in Veronica Superguide.

"The magician's wife is een fenomeen in de wereld van illusionisten", aldus de 34-jarige Mids. "Dat is de heilige graal. Juist omdat de partner álles ziet, is zij de perfecte graadmeter of iets goed of niet goed is. Dus als ik haar iets laat zien en ze snapt het niet, dan weet ik: oké, dit is écht goed."

Als illusionist is Mids populair bij zowel mannen en vrouwen, weet hij. "Ik weet dat Mindf*ck door iedereen wordt bekeken, het is echt een familieprogramma. Man, vrouw, dik, dun - zo is het ook in mijn programma: ik sta naast iedereen."

"En ja, ik krijg ook de gekste verzoeken, van vrouwen én mannen. Het meest populaire verzoek onder mannen is: Victor, kun je mijn vrouw wegtoveren? Daar kan ik wel om lachen."