Een privé-detective heeft tegenover de BBC zijn excuses aan prins Harry aangeboden. Gavin Burrows vindt het achteraf gezien niet netjes dat hij Harry en diens toenmalige vriendin Chelsy Davy sterk in de gaten hield omdat ze in de media zo populair waren, zo vertelt hij aan de BBC. Het stel had van 2004 tot 2010 een knipperlichtrelatie.

In een nieuwe documentaire over de prinsen Harry en William, The Princes and the Press, doet Burrows zijn verhaal. Hij zegt dat Harry, na het overlijden van zijn moeder Diana, werd behandeld als "de nieuwe Diana" en daarmee amper met rust werd gelaten.

Zijn moeder zou het mentaal erg zwaar gehad hebben met alle media-aandacht die ze kreeg. Burrows noemt de manier waarop de pers Harry en zijn vriendin behandelde "genadeloos".

Zo zouden de media alles over Davy willen weten: van haar medische gegevens tot haar ex-vriendjes.

Britse hof ontstemd over documentaire

De documentaire gaat over de vele media-aandacht voor de broers en de relatie van Harry met Meghan, de belangrijkste reden dat de twee een stap terug deden binnen het Britse koningshuis en naar Amerika zijn verhuisd.

Op Twitter schrijft Burrows dat het voor hem "goed voelde" nu zijn verhaal te doen in de documentaire die maandagavond wordt uitgezonden.

Het Britse hof is niet blij met de documentaire. Volgens bronnen rond de familie hadden de prinsen zelf en ook koningin Elizabeth en prins Charles de film graag van tevoren gezien of erop willen reageren.

De beslissing van de makers om de documentaire niet van tevoren te laten zien of ze te benaderen voor een reactie, heeft er volgens een ingewijde toe geleid dat de familie niet meer wil meewerken aan toekomstige producties van de BBC. De omroep laat weten dat de juiste richtlijnen zijn gevolgd die gelden voor documentaires.