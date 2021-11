Linda Hakeboom heeft haar behandeling tegen kanker afgerond, meldt ze maandag op Instagram. De 36-jarige documentairemaakster kreeg een jaar geleden de diagnose borstkanker.

"Wát een gek moment. Als je de diagnose krijgt, staat je leven van de één op de andere dag in het teken van deze ziekte. En nu ga ik weer vooruitkijken", zegt Hakeboom op het socialemediaplatform.

"Nog géén idee wat dat in gaat houden. We zien het wel! Wat er ook gebeurt, vandaag is het feest!"

Hakeboom onderging een borstoperatie om de tumor te verwijderen. Vervolgens kreeg ze nog een lichte vorm van chemotherapie, omdat er nog kankercellen in haar borst zijn gevonden.

Begin september zei de documentairemaakster dat ze zich ook op een donkerder lot had voorbereid. "Ik geloof dat ik iedere uitkomst wel kan accepteren, dat was van begin af aan eigenlijk al zo. Ik heb een mooi, rijk en vol leven gehad en als daar nu een einde aan zou komen, kan ik daar vrede mee hebben."