Dat gravin Eloise steeds bekender wordt, merkt ze zelf ook als ze op straat loopt. Onlangs nog zetten mensen spontaan het Wilhelmus in toen zij haar herkenden tijdens een wandeling door Den Haag.

"Laatst was ik aan het lopen op het Plein in Den Haag en toen waren er letterlijk in vijf minuten twee mensen die het Wilhelmus naar me gingen zingen", vertelt Eloise in een reeds online gezet fragment van de NPO 3-talkshow SPLNTR waarin zij zondagavond te gast is. "Zie je mij daar al lopen? Ik had een wijntje op en dacht: horen andere mensen dit ook?", zegt de negentienjarige gravin lachend tegen presentator Splinter Chabot.

Eloise van Oranje is de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien en heeft als een van de weinige Oranjes een openbaar profiel op Instagram. In korte tijd verzamelde ze honderdduizenden volgers en sindsdien duikt ze ook steeds vaker op in de reguliere media. Dit weekend werd bekend dat ze dit seizoen ook meedoet aan het populaire YouTube-programma Het Jachtseizoen van StukTV.