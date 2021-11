Producent en acteur Hans Cornelissen is zondagmiddag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 65-jarige theatermaker werd verrast met het koninklijke lintje tijdens het slotapplaus van de première van zijn nieuwe musical Titanic in theater Kunstlinie in Almere.

Cornelissen is geridderd vanwege zijn grote en belangrijke bijdragen aan de Nederlandse cultuursector. Als producent was hij de afgelopen decennia verantwoordelijk voor musicalhits als Op Hoop van Zegen, De Fabeltjeskrant, The Full Monty en Liesbeth.

Dit seizoen produceert zijn bedrijf naast Titanic de nieuwe musicalversies van The Rocky Horror Show en The Prom. Als acteur werd Cornelissen in de jaren tachtig vooral bekend dankzij zijn rol als Gert Jan van der Ploeg in megahit Zeg 'ns Aaa.

De musical Titanic, die 25 jaar geleden al in première ging op Broadway, vertelt het verhaal van het enorme cruiseschip dat op 10 april 1912 de Engelse haven Southampton verliet om naar New York te varen en onderweg op een ijsberg botste en zonk. Van de ruim 2.220 aanwezige passagiers en crewleden kwamen er meer dan 1.500 om.

Het verhaal van de musical wordt verteld door zes mannen die aan boord werken en drie meisjes die naar Amerika willen emigreren. Onder anderen René van Kooten, Wieneke Remmers, Dennis Willekens en Mariska van Kolck zijn te zien in de productie. De voorstelling speelt de komende maanden in heel Nederland.