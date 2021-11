Dries Roelvink zet vraagtekens bij de authenticiteit van Martien Meiland. In het programma De Perstribune op NPO Radio 1 zei de volkszanger dat hij het gedrag van de realityster ziet veranderen zodra de camera aangaat. Roelvink geeft echter toe dat dit ook voor hem geldt.

Voor een nieuw programma van SBS6 gaat de familie Meiland binnenkort een tijdje onder de armoedegrens leven. Dat deden de bekende families Roelvink en Froger jaren geleden ook al eens voor het programma Effe Geen Cent Te Makken.

"Het lijkt me hilarisch. Alles wat die mensen aanraken, verandert in goud", zegt Roelvink over zijn 'opvolgers'. De zanger twijfelt echter aan de authenticiteit van voormalig kasteelheer Meiland. "Ik heb grote twijfels over de echtheid van Martien Meiland. Ik zie hem veranderen als de camera aangaat", zegt Roelvink.

De zanger vindt het naar eigen zeggen ook moeilijk om zichzelf te zijn voor de camera. "Als de camera gaat draaien, ben ik me daar ook wel bewust van", licht hij toe. "Wie dat totaal niet heeft, is mijn oudste zoon Dave. Daarom ziet men hem graag in allerlei programma's verschijnen. Die verandert totaal niet, is totaal zichzelf. Dat vind ik echte tv. En Meiland, daar heb ik mijn twijfels over."

De familie Roelvink zal niet op korte termijn weer meedoen aan een realityserie. Al is het volgens Roelvink niet ondenkbaar dat het over een tijdje weer eens gebeurt. "Voor zoiets als we gedaan hebben in De Roelvinkjes passen op de winkel of Effe Geen Cent te Makken, kan ik ze nog wel enthousiast maken."