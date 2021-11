Olcay Gulsen kijkt ervan op dat haar vriend Ruud de Wild, die het afgelopen jaar werd behandeld voor darmkanker, zo snel weer de oude is, vertelt ze in een gesprek met RTL Boulevard.

"Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van zijn herstel", aldus de ondernemer. Volgens Gulsen gaat het fysiek weer erg goed met De Wild.

"Hij is gewoon weer volop aan het werk, is weer veel aan het schilderen en heeft ook best wel weer een grote mond. Dus ja, het gaat goed met hem."

In januari hoopt Gulsen samen met De Wild even op adem te komen met een reisje naar een zonnige bestemming. "Als het kan, hoor. Als de situatie het toelaat, zou ik het wel lekker vinden", zegt ze.

"Of er dan een aanzoek komt? Nee! Ik ga niet trouwen. Dat vind ik zo'n verouderd instituut. Daar zie ik echt niets in."