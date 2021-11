Dries Roelvink was bang dat zijn zoon Dave Roelvink een dwarslaesie had na zijn ongeluk in het SBS6-programma Sterren Springen. Dat vertelt hij zaterdag in een interview met Story.

Tijdens een sprong van 7,5 meter hoogte, vlak voor de finale van het programma, landde Roelvink in april met zijn rug op het water. Vervolgens werd hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek na foto's en een scan dat Roelvink niets gebroken had.

"Ik vergeet het nooit meer. Ik was op weg naar een optreden toen ik werd gebeld dat ze Dave uit het water hadden moeten takelen, omdat hij geen gevoel meer in zijn benen had. De tranen stonden in mijn ogen. Ik dacht aan een dwarslaesie", vertelt de bezorgde vader.

"Toen ik bij het ziekenhuis aankwam, stond de dokter me al op te wachten en zei: 'Hij lacht alweer, hoor.' Toen ik bij Dave kwam, vertelde hij twintig minuten lang geen gevoel meer in zijn benen te hebben gehad."