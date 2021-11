Anouk gaat sinds kort door het leven met een gemillimeterd kapsel. De zangeres kiest wel vaker voor een nieuwe, opvallende coupe, maar vertelde donderdag bij Jinek dat ze een PPD-allergie heeft.

Hierdoor is de zangeres allergisch voor de stof die in haarverf zit en moest ze haar lokken afscheren. Volgens Anouk duurt het nog wel even voordat de stof uit haar lichaam is en haar haren weer helemaal zijn aangegroeid.

Anouk kampt met meerdere allergieën, vertelde ze bij Jinek. Ook heeft ze zware astma. De zangeres woonde een jaar en een maand apart van haar kinderen in isolatie tot ze was gevaccineerd tegen COVID-19, uit angst voor het coronavirus.