Twaalf mensen die worden verdacht van de gewelddadige overval op Kim Kardashian in Parijs in 2016 moeten voor de rechter verschijnen. Na een onderzoek van vijf jaar begint volgens het Franse persbureau AFP het proces op een nog nader te bepalen datum.

De verdachten staan terecht voor verschillende aanklachten. Een van hen is Aomar Ait Khedache die ervan wordt verdacht het grote brein te zijn achter alles. Ook de 68-jarige Yunice Abbas, een van de vijf mannen die verkleed als politieagent Kardashian zou hebben overvallen, wordt verwacht in de rechtbank. Hij deed vorig jaar zijn verhaal al in een boek.

De realityster werd in een appartement in de Franse hoofdstad bedreigd met een pistool en vastgebonden door vijf 'politieagenten'. Zij namen voor zo'n 10 miljoen dollar aan sieraden mee. Kardashian vertelde achteraf dat ze vreesde voor haar leven. Ook zei ze dat ze haar beveiliging na het incident heeft opgeschroefd.