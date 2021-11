Het huwelijk tussen Anouk en haar vriend Dominique laat voorlopig nog even op zich wachten. De zangeres wil eerst nog even sparen voor de bruiloft, zegt ze in gesprek met RTL Boulevard.

"Ik heb 2,5 jaar niet gespeeld, de buffer die ik heb opgebouwd voor mijn pensioen en trouwerij is weg", vertelt de zangeres, die door de coronapandemie niet heeft kunnen optreden. Toch mag ze naar eigen zeggen niet klagen. "Ik ben tevreden en heb geluksmomenten. Ik mag in mijn handen knijpen dat ik een liefdevol thuis en kinderen heb."

Hoe de bruiloft eruit gaat zien, durft ze nog niet te zeggen. Wel verklapt ze in het interview dat ze waarschijnlijk in een jurk het jawoord gaat zeggen, omdat haar vriend dat graag wil. "Dominique droomt al van jongs af aan van trouwen. Het is zijn dag, ik pas mij aan", vervolgt de zangeres, die al twee keer eerder getrouwd is geweest.

Inmiddels gaat het weer goed tussen Anouk en haar vriend. Zelfs beter dan ervoor, aldus de zangeres. De geruchtenmolen draaide afgelopen zomer op volle toeren nadat de twee elkaar niet meer hadden gevolgd op Instagram en ook alle foto's met elkaar hadden verwijderd.

Er werd zelfs gesproken over een mogelijke relatiebreuk, maar de zangeres liet al snel weten dat alles weer koek en ei was.

Het stel is vier jaar samen en heeft een dochter, Jelizah Rose. Anouk heeft daarnaast vijf kinderen uit eerdere relaties: Phoenix Ray, Jesiah Dox, Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah en Sion Jethro. Eerder was de zangeres al getrouwd met Remon Stotijn (bekend als Postman/The Anonymous Mis) en artiestenmanager Edwin Jansen.