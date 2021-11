Prinses Charlène van Monaco is opgenomen in een kliniek omdat ze oververmoeid is. Haar echtgenoot prins Albert vertelde donderdag al dat de prinses uitrust op een plek buiten Monaco en laat een dag later aan het Amerikaanse tijdschrift People weten dat het om een kliniek gaat.

De 43-jarige Charlène keerde ruim een week geleden na zes maanden terug bij haar gezin in het prinsdom. De prinses verbleef noodgedwongen langer in haar geboorteland Zuid-Afrika omdat ze meerdere keren geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie.

Volgens Albert was ze bij thuiskomst zowel mentaal als fysiek oververmoeid. "De eerste paar uur nadat ze terug was ging het redelijk goed, maar daarna werd duidelijk dat het helemaal niet goed met haar ging", vertelt de 63-jarige prins.

Geruchten dat het huwelijk van de twee op springen staat, ontkent Albert. "Ik zal dit vast nog een aantal keer moeten zeggen, maar dit heeft niets met onze relatie te maken. Dat wil ik heel duidelijk maken."

Fysiek en mentaal uitgeput

Wat dan wel de oorzaak van de oververmoeidheid van zijn vrouw is, wil de prins niet zeggen. Dat zijn "verschillende factoren die privé zijn", aldus Albert. "Ze was overduidelijk fysiek en mentaal uitgeput. Ze voelde zich overweldigd en kon haar officiële taken, het dagelijkse leven en het gezinsleven niet aan."

Volgens de prins koos zijn echtgenote er zelf voor om zich in een kliniek ergens in Europa op te laten nemen. Albert is van plan haar daar met hun twee kinderen op te zoeken. Hij verwacht dat de behandeling meerdere weken gaat duren, maar kan geen precieze tijdsindicatie geven.

"Charlène heeft nooit om deze problemen gevraagd, maar ze zijn er helaas. We hebben ruimte en privacy nodig om ze aan te pakken. Dus ik smeek iedereen om dat te begrijpen en mijn familie de komende weken met rust te laten."