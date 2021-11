Meghan Markle was donderdag te zien in de talkshow van Ellen DeGeneres. Ze sprak niet over haar vertrek uit het Britse koningshuis, maar was wel open over haar gezinsleven in Californië.

"Archie vindt het geweldig om grote broer te zijn", zei Markle, die in juni samen met de Britse prins Harry dochter Lilibet kreeg. "Iemand zei tegen ons: 'Als je één kind hebt voelt het als een hobby, met twee kinderen is het ineens ouderschap.' Toen dachten we wel: oh, dat kan wel kloppen."

"Iedereen heeft het erover hoe het gaat met je pasgeboren tweede kindje, maar niemand zegt hoe anders het is voor de eerste als de tweede er eenmaal is. Ik denk dat Archie nu doorheeft dat hij grote broer is en dat hij het ook heel leuk vindt."

De voormalig Suits-actrice en echtgenoot Harry hebben het enorm naar hun zin in Californië, waar ze naartoe verhuisden in de coronaperiode. "Omdat alles dicht was hebben we thuis veel tijd kunnen doorbrengen en het ook echt ons thuis kunnen maken. Maar ook de rest van het leven hier en het weer zijn fantastisch. We zijn gelukkig hier."

De veertigjarige Markle was voor dit optreden al jaren niet meer te zien geweest in een talkshow. Ook was ze nooit eerder te gast bij DeGeneres, met wie ze overigens goed bevriend is. In maart maakte ze wel haar opwachting bij Oprah Winfrey, aan wie ze onder meer vertelde over de suïcidale gedachtes die ze had tijdens haar zwangerschap van zoon Archie.

Ze vertelde daarbij dat haar geen hulp werd geboden vanuit het Britse koninklijk huis. Prins Harry vertelde Winfrey openhartig over de moeizame relatie met zijn broer William en vader Charles sinds het vertrek van het stel naar de Verenigde Staten.