Sinds Kim Kardashian en Pete Davidson elkaar zoenden in een sketch van Saturday Night Live en vervolgens op meerdere dates zijn gezien, zwellen de geruchten aan dat de twee een stel zijn. Op Instagram is te zien dat ze samen Davidsons verjaardag vierden en woensdag liepen ze hand in hand door Palm Springs.

Zelf hebben Davidson en Kardashian nog niets op sociale media geplaatst, maar rapper Flavor Flav deelde woensdag een foto waaruit blijkt dat de twee samen Davidsons 28e verjaardag vierden. Op de foto poseren Kardashian, haar moeder Kris Jenner, Davidson en Flavor Flav in pyjama's van Kardashians merk.

Op foto's in handen van Daily Mail is te zien hoe Kardashian en Davidson woensdag hand in hand rondliepen in Palm Springs in Californië. Volgens een bron van E! News storten de twee zich niet meteen in een serieuze relatie, maar hebben ze wel afgesproken niet meer met anderen te daten. "Kim woont aan de Amerikaanse westkust en Pete aan de oostkust dus ze zien elkaar niet dagelijks, maar ze zorgen er wel voor dat ze elkaar zien", aldus de ingewijde.

De 41-jarige Kardashian maakte eerder dit jaar bekend te gaan scheiden van Ye, de rapper voorheen bekend als Kanye West. Samen hebben ze vier kinderen. Davidson had eerder relaties met onder anderen Ariana Grande en Kate Beckinsale. Eerder dit jaar werd hij nog gelinkt aan Bridgerton-actrice Phoebe Dynevor.