Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zich aan het voorbereiden op het staatsbezoek aan Griekenland van volgende maand.

Het koningspaar heeft donderdagmiddag een achtergrondgesprek over migratievraagstukken in het land bijgewoond.

Bij het gesprek waren behalve de koning en koningin ook vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en Veiligheid en verscheidene ngo's die in Griekenland actief zijn aanwezig. Ze kwamen bijeen op Paleis Huis ten Bosch.

Willem-Alexander en Máxima zijn, als de dan geldende coronamaatregelen het toelaten, van 13 tot en met 15 december in Griekenland. Het is het tweede staatsbezoek in korte tijd: eerder deze maand was het koningspaar nog in Noorwegen.