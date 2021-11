Hoewel Lady Gaga tot de bekendste popsterren ter wereld behoort, heeft ze dertien jaar na haar doorbraak nog altijd grote moeite met de roem. Ze vertelt aan The Hollywood Reporter dat het soms voelt alsof ze alles heeft verloren.

"Ik ben een ruil aangegaan toen ik op deze manier een carrière nastreefde. Ik wist toen nog niet wat die ruil precies inhield, maar het gebeurde gewoon. In veel opzichten voelt het alsof ik alles ben kwijtgeraakt", vertelt ze.

De zangeres en actrice gebruikte de pijn uit haar persoonlijke leven voor haar rol in de nieuwe film House of Gucci. "Ik gebruikte de pijn die ik voelde toen ik als jong meisje aangevallen werd, toen in de steek gelaten werd door mensen van wie ik hield, toen ik me gevangen voelde in een wereld waarvan ik niet hield. Ik heb haar die pijn gegeven", verwijst ze naar haar personage in de film, Patrizia Reggiani.

De actrice, wier echte naam Stefani Germanotta is, vertelt dat haar tegenspeelster Salma Hayek en regisseur Ridley Scott zich zorgen om haar maakten op de set. "We namen een scène op waarin ik een brandende kaars door de kamer gooide en ik bezorgde Salma zowat een hartaanval die dag. Ik stortte zelf ook in toen Patrizia instortte. Het was niet eens een bewuste keuze dat ik me zo erg in het personage inleefde."

Scott greep in omdat hij zich zorgen maakte over de impact van de rol op Lady Gaga. "Hij zei dat hij niet wilde dat ik hierdoor getraumatiseerd zou raken. Ik antwoordde dat ik dat toch al was. Ik heb dit al meegemaakt en dan kan ik het net zo goed voor de film gebruiken. Hij vroeg me dat mezelf niet meer aan te doen."

In House of Gucci speelt Lady Gaga de voormalige echtgenote van Maurizio Gucci die een huurmoordenaar in de arm nam om haar ex-man om te brengen. De film draait vanaf 25 november in de bioscoop.